В бакинской квартире обнаружено тело пожилой женщины

В Баку в квартире обнаружено тело женщины.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям, на горячую линию "112" МЧС поступила информация о том, что в Ясамальском районе Баку за закрытой дверью в беспомощном состоянии остался один человек. Прибывшие на место происшествия спасатели Службы спасения особого риска МЧС открыли входную дверь и обнаружили в квартире тело Махмудовой Гызбике Махмуд гызы (1940 г.р.). Тело передано по назначению.