https://news.day.az/society/1437088.html Арестованы водители, перекрывшие дороги в Баку
Арестованы водители, перекрывшие дороги в Баку
Арестованы водители грузовиков, перекрывшие накануне проспект Гейдара Алиева в Баку.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, в Наримановском районном суде состоялся процесс по делу Фахраддина Меликова и Миралама Мамедова.
По решению суда оба были приговорены к 30 суткам ареста по статьям 535 (неподчинение законному приказу сотрудника полиции) и 510 (мелкое хулиганство) Кодекса об административных нарушениях.
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