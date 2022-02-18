https://news.day.az/society/1437101.html В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение
На территории Азербайджана произошло землетрясение.
Как сообщили Day.Az в Бюро исследований землетрясений, подземные толчки были зафиксированы в Лянкяранском районе в 16.24 по местному времени на расстоянии 21 км северо-западней Лянкяранской станции.
Подземные толчки не ощущались.
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