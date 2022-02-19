Тяжелое ДТП в Бейлагане с участием служебного автомобиля замглавы ИВ

Пострадавшие в дорожно-транспортном происшествии в Бейлагане были доставлены в одну из больниц Баку.

Как педедает Day.Az со ссылкой на АПА, водитель главы Исполнительной власти Бейлаганского района Асифа Агаева, Гусейнов Гусейнбала Аскер оглу, а также водитель и брат заместителя главы Исполнительной власти Егяны Мамедовой, Мамедов Ягуб Кярям оглу были доставлены в одну из больниц Баку.

Все они в основном получили переломы.

Свидетели происшествия сообщили, что оба водителя были пьяны во время аварии и управляли автомобилями на высокой скорости на центральных улицах города.