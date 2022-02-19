https://news.day.az/society/1437142.html Тяжелое ДТП в Бейлагане с участием служебного автомобиля замглавы ИВ - ФОТО - ВИДЕО
Тяжелое ДТП в Бейлагане с участием служебного автомобиля замглавы ИВ - ФОТО - ВИДЕО
Пострадавшие в дорожно-транспортном происшествии в Бейлагане были доставлены в одну из больниц Баку.
Как педедает Day.Az со ссылкой на АПА, водитель главы Исполнительной власти Бейлаганского района Асифа Агаева, Гусейнов Гусейнбала Аскер оглу, а также водитель и брат заместителя главы Исполнительной власти Егяны Мамедовой, Мамедов Ягуб Кярям оглу были доставлены в одну из больниц Баку.
Все они в основном получили переломы.
Свидетели происшествия сообщили, что оба водителя были пьяны во время аварии и управляли автомобилями на высокой скорости на центральных улицах города.
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