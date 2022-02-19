Пожар в Зардабе

В Зардабском районе сгорел дом.

Как сообщили Day.Az в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, в селе Чаллы Зардабского района сгорел 2-комнатный одноэтажный дом общей площадью 180 м2.

Во время пожара 1 человек получил ожоги.

В ходе осмотра места пожара были обнаружены обгоревшие тела Ахмедовой Парваны Карим гызы 1993 года рождения и Ахмедлы Гюлаи Парвин гызы 2013 года рождения. Тела были переданы по назначению.

Близлежащие строения защищены от огня. Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.

По факту соответствующими органами проводится расследование.