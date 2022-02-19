https://news.day.az/society/1437225.html Неизвестные избили парня и отрезали ему ухо
Неизвестные избили парня и отрезали ему ухо
В Самухском районе был зафиксирован факт избиения.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в селе Колайыр Самухского района. Жителя села Алиева Мирзамана, 1997 года рождения, вызвали из дома на улицу неизвестные лица. В результате его сильно избили и отрезали ухо.
25-летнего парня сразу же госпитализировали, ему оказали медицинскую помощь, его состояние удовлетворительное.
Причина происшествия пока неизвестна.
По факту ведется расследование.
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