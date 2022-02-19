и отрезали ему ухо

В Самухском районе был зафиксирован факт избиения.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в селе Колайыр Самухского района. Жителя села Алиева Мирзамана, 1997 года рождения, вызвали из дома на улицу неизвестные лица. В результате его сильно избили и отрезали ухо.

25-летнего парня сразу же госпитализировали, ему оказали медицинскую помощь, его состояние удовлетворительное.

Причина происшествия пока неизвестна.

По факту ведется расследование.