Какой будет погода в воскресенье?

20 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, умеренный северо-западный ветер днем сменится южным.

Температура воздуха ночью составит 3-5° тепла, днем-9-13° тепла. В Баку ночью будет 3-5° тепла, днем 11-13° тепла.

Атмосферное давление составит 767 мм ртутного столба.

Относительная влажность воздуха составит 60-70 %.

20 февраля на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, что относительно благоприятно для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана погода будет в основном без осадков. Однако к вечеру в Лянкяранско-Астаринской зоне ожидаются осадки. Туман ночью и утром. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью 0-5° тепла, днем 11-16° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, в высокогорье до 8°мороза, днем 5-10° тепла.