Люди в масках ограбили компанию в Баку

В Сураханском районе Баку люди в масках совершили налет на компанию.

Как сообщили Day.Az в МВД Азербайджана, в 31-е отделение Сураханского РУП поступила информация о том, что два человека в масках проникли во двор одной из компаний, разобрали трактор на части, и с деталями от техники скрылись с места преступления, угрожая ножом сторожу Дж.Мухтарову.

Подозреваемые в совершении преступления - жители поселка, ранее судимые П.Абдуллаев и Дж.Абдуллаев задержаны.

Ведется расследование.