https://news.day.az/society/1437251.html Люди в масках ограбили компанию в Баку
Люди в масках ограбили компанию в Баку
В Сураханском районе Баку люди в масках совершили налет на компанию.
Как сообщили Day.Az в МВД Азербайджана, в 31-е отделение Сураханского РУП поступила информация о том, что два человека в масках проникли во двор одной из компаний, разобрали трактор на части, и с деталями от техники скрылись с места преступления, угрожая ножом сторожу Дж.Мухтарову.
Подозреваемые в совершении преступления - жители поселка, ранее судимые П.Абдуллаев и Дж.Абдуллаев задержаны.
Ведется расследование.
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