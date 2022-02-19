Кого назначили временным руководителем Аппарата главы ИВ Баку?

Обязанности руководителя аппарата главы Исполнительной власти города Баку временно возложены на Аяза Имамалиева.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ранее он занимал должность заведующего отделом городского хозяйства в аппарате главы Исполнительной власти города Баку.

Отметим, что ранее руководителем аппарата главы Исполнительной власти города Баку был Эльгин Габибуллаев. Распоряжением Президента Ильхама Алиева от 18 февраля 2022 года Эльгин Габибуллаев назначен главой Исполнительной власти Наримановского района города Баку.