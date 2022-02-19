МВД о кадрах обручения несовершеннолетней в Барде

В соцсетях распространились кадры насильственной помолвки несовершеннолетней девочки в Барде. Председатель Детского союза Азербайджана Камала Агазаде также сообщила, что ей поступали многочисленные обращения по этому поводу.

Она выразила недовольство отсутствием контроля над отснятым материалом со стороны Госкомитета по делам семьи, женщин и детей.

"Вчера 221 человек прислал мне это видео. Присылайте не мне, а в Госкомитет по делам семьи, женщин и детей, чтобы они "сразу взяли это дело под контроль". Комитет сделал заявление? Говорят, эта девушка из села Соганверди Бардинского района..."

Начальник пресс-службы МВД майор Эльшад Гаджиев заявил, что видеоматериал изучается: "Утверждения о том, что съемки были в селе Соганверди Бардинского района, расследовались и не подтвердились. Следственные действия продолжаются".

Как передает Day.Az, пресс-секретарь Госкомитета по делам семьи, женщин и детей Теймур Марданоглу сообщил Qafqazinfo, что по данному факту ведется расследование: "В результате расследования факт съемки в Барде не подтвердился".