За что отрезали ухо мужчине в Самухе?

МВД распространило информацию об избиении 25-летнего мужчины в Самухском районе.

Как сообщили Day.Az в гянджинской региональной группе пресс-службы министерства, в Самухский РОП поступила информация о том, что житель села Колайыр Мирзаман Алиев был избит неизвестными и получил травмы различной степени тяжести.

Сотрудники полиции установили круг виновных.

В ходе расследования выяснилось, что жители села Физули Рахиб Байрамлы, Нарман Гелендерли, Хасрет Гамбарли и Руфат Алиев избили М.Алиева из-за того, что он сломал водопроводный кран родника, установленного в память о шехиде.

Подозреваемые задержаны и переданы следствию, ведется расследование.