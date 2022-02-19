https://news.day.az/society/1437285.html За что отрезали ухо мужчине в Самухе? - полиция нашла виновных
За что отрезали ухо мужчине в Самухе? - полиция нашла виновных
МВД распространило информацию об избиении 25-летнего мужчины в Самухском районе.
Как сообщили Day.Az в гянджинской региональной группе пресс-службы министерства, в Самухский РОП поступила информация о том, что житель села Колайыр Мирзаман Алиев был избит неизвестными и получил травмы различной степени тяжести.
Сотрудники полиции установили круг виновных.
В ходе расследования выяснилось, что жители села Физули Рахиб Байрамлы, Нарман Гелендерли, Хасрет Гамбарли и Руфат Алиев избили М.Алиева из-за того, что он сломал водопроводный кран родника, установленного в память о шехиде.
Подозреваемые задержаны и переданы следствию, ведется расследование.
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