Стали известны подробности массовой драки в Баку, в которой погибли двое друзей

В ночь на 18 февраля на территории Наримановского района Баку произошла массовая драка. В результате от полученных ножевых ранений скончались друзья Шахин Байрамов (1990 г.р.) и Фарид Алирзаев (1992 г.р.).

Как передает Day.Az, в распоряжении Qafqazinfo оказались фотографии убитых молодых людей.

По предварительным данным, Ш.Байрамов и Ф.Алирзаев вошли в конфликт с группой людей в одном из ресторанов. Они отправились на улицу Тебриз, чтобы разобраться. Позже ссора переросла в драку.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.7 (убийство двух и более лиц) и 221.3 (хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия) Уголовного кодекса АР.

Нурани Мамедов арестован в качестве подозреваемого и привлечен к следствию.

Продолжаются следственно-оперативные мероприятия по установлению круга виновных лиц и привлечению их к ответственности.