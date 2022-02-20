Стали известны подробности массовой драки в Баку, в которой погибли двое друзей - ФОТО
В ночь на 18 февраля на территории Наримановского района Баку произошла массовая драка. В результате от полученных ножевых ранений скончались друзья Шахин Байрамов (1990 г.р.) и Фарид Алирзаев (1992 г.р.).
Как передает Day.Az, в распоряжении Qafqazinfo оказались фотографии убитых молодых людей.
По предварительным данным, Ш.Байрамов и Ф.Алирзаев вошли в конфликт с группой людей в одном из ресторанов. Они отправились на улицу Тебриз, чтобы разобраться. Позже ссора переросла в драку.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.7 (убийство двух и более лиц) и 221.3 (хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия) Уголовного кодекса АР.
Нурани Мамедов арестован в качестве подозреваемого и привлечен к следствию.
Продолжаются следственно-оперативные мероприятия по установлению круга виновных лиц и привлечению их к ответственности.
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