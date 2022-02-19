В Шеки мужчина убил друга по неосторожности

Генпрокуратура распространила заявление о произошедшем вчера в Шекинском районе убийстве, передает Day.Az.

В нем отмечается, что инцидент произошел по неосторожности.

"Жители села Баш-Кюнгют Шекинского района Парвин Исмайылов (1986 г.р.) и Нурлан Мустафаев (1992 г.р.) охотились в горно-лесной местности, и П.Исмайылов по неосторожности застрелил Н.Мустафаева из ружья.

По данному факту прокуратурой Шекинского района возбуждено уголовное дело по статье 124.1 (убийство, совершенное по неосторожности) Уголовного кодекса АР.

Расследование продолжается", - говорится в информации.