https://news.day.az/society/1437287.html В Шеки мужчина убил друга по неосторожности
В Шеки мужчина убил друга по неосторожности
Генпрокуратура распространила заявление о произошедшем вчера в Шекинском районе убийстве, передает Day.Az.
В нем отмечается, что инцидент произошел по неосторожности.
"Жители села Баш-Кюнгют Шекинского района Парвин Исмайылов (1986 г.р.) и Нурлан Мустафаев (1992 г.р.) охотились в горно-лесной местности, и П.Исмайылов по неосторожности застрелил Н.Мустафаева из ружья.
По данному факту прокуратурой Шекинского района возбуждено уголовное дело по статье 124.1 (убийство, совершенное по неосторожности) Уголовного кодекса АР.
Расследование продолжается", - говорится в информации.
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