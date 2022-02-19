Женщина-водитель устроила цепную аварию и скрылась с места происшествия

В Евлахском района произошло цепное ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, водитель BMW потерял управление, в результате автомобиль врезался в ВАЗ-2107 и ВАЗ-2114.

По предварительной информации, находившаяся за рулем BMW женщина скрылась с места происшествия.