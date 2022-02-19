https://news.day.az/society/1437316.html Женщина-водитель устроила цепную аварию и скрылась с места происшествия - ФОТО
Женщина-водитель устроила цепную аварию и скрылась с места происшествия - ФОТО
В Евлахском района произошло цепное ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, водитель BMW потерял управление, в результате автомобиль врезался в ВАЗ-2107 и ВАЗ-2114.
По предварительной информации, находившаяся за рулем BMW женщина скрылась с места происшествия.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре