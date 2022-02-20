Жуткая авария в Шеки - автомобиль опрокинулся в овраг

ДТП произошло около 17 часов на 136-м километре автодороги Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки, у села Орабан Шекинского района.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, житель города Габала Афган Тофиг оглу Меликов 1989 года рождения, двигаясь на автомобиле марки "Mazda 6" с государственным регистрационным знаком 99 ФС 077 в направлении Огузского района, потерял управление и опрокинул машину в овраг на левой обочине дороги.

В результате аварии водитель Афган Меликов и находившийся в салоне автомобиля пассажир, житель города Габала Фариз Кязым оглу Эйвазов 1986 года рождения получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие госпитализированы в Шекинскую центральную районную больницу.

По факту проводится расследование.