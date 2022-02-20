Сегодня пройдут вступительные экзамены в магистратуру

Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет вступительный экзамен в магистратуру высших учебных заведений и Национальной Академии Наук Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ГЭЦ, вступительные экзамены в магистратуру будут проводиться в 7 городах и районах республики - Баку, Сумгайыте, Абшероне, Нахчыване, Гяндже, Мингячевире и Лянкяране, в общей сложности в 71 экзаменационном здании.

Экзамен начнется во всех помещениях одновременно - в 11:00. В 10:45, за 15 минут до начала экзамена, завершается режим пропуска. Явившиеся после этого участники в здание не допускаются.

Продолжительность экзамена - 3 часа.

В соответствии с мерами предосторожности в связи с инфекцией COVID-19, для участников экзамена определено разное время входа в здание экзамена, которое указано в пропускном листе участника экзамена. Поэтому важно прибыть в здание экзамена в указанное в пропускном листе время.

Запрещается приносить в здание экзамена мобильный телефон и другие средства связи, электронные устройства, калькулятор, электронный носитель информации, книгу, тетрадь, журнал, конспект, справочник, словарь, таблицу, сумку и другие вспомогательные средства.

В экзаменационные помещения будет разрешено входить только в медицинской маске, а температура тела участников будет проверяться с помощью дистанционных электронных термометров, а также будут использоваться необходимые дезинфицирующие средства. Участники с температурой тела 37 градусов и выше не допускаются к экзамену. В экзаменационных залах будет обеспечена посадка бакалавров на необходимом расстоянии друг от друга.

Для участия в экзамене заявки подали 17097 бакалавров. Из них 15653 человека сдадут экзамен по азербайджанскому разделу, 1444-по русскому. 10307 человек - выпускники текущего года, 6790 - выпускники предыдущих лет, 33 - иностранные граждане. Самый молодой бакалавр, желающий поступить в магистратуру, родился в 2003 году, а самый старший-в 1963 году.

Приемный экзамен будет организован в Баку в 50 зданиях, Сумгайыте-5, Абшероне-3, Гяндже-6, Нахчыване-2, Мингячевире-3, Лянкяране-2. Ожидается, что в Баку будут сдавать экзамены 12307, Нахчыване-558, Гяндже-1418, Сумгайыте-1208, Абшероне-698, Мингячевире-574, Лянкяране-334 бакалавра. К управлению экзаменом будут привлечены 271 руководитель экзамена и общий руководитель, 1590 контролеров-преподавателей, 146 сотрудников пропускного режима.