В Баку автомобиль сбил пешехода

В Наримановском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, водитель автомобиля Hyundai сбил женщину средних лет, переходившую дорогу на участке, предназначенном для движения пешеходов. Женщина получила тяжелые травмы.

На место происшествия привлечены сотрудники Наримановского районного управления полиции. По данным полиции, водитель, совершивший наезд, является сотрудником российского посольства. За рулем он находился в состоянии алкогольного опьянения. Водитель направлен в медпункт для прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.