Азербайджан и Грузия будут сотрудничать в сфере образования

Министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев 20 февраля прибыл с официальным визитом в Грузию.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, цель визита - дальнейшее расширение и развитие сотрудничества двух стран в сфере науки и образования.

В рамках визита Эмин Амруллаев посетит памятники великому лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву в Тбилиси и Рустави, встретится с министром образования и науки Грузии Михаилом Чкенкели. Соглашение о сотрудничестве будет подписано между министерствами образования двух стран.

В ходе визита Амруллаев также посетит несколько вузов Грузии. Он также встретится с директорами и учителями школ Грузии, где обучение проводится на азербайджанском языке.

Запланирована также встреча министра с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

Визит завершится 23 февраля.