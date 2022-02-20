Какой будет погода в Баку завтра?

Обнародован прогноз погоды на 21 февраля.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе МЭПР, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Утром местами ожидается туман, моросящий дождь. Будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 3-6° тепла, днем - 9-12° тепла, в Баку ночью - 4-6° тепла, днем - 10-12° тепла. Атмосферное давление понизится с 764 мм до 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Но ночью в некоторых горных районах ожидаются осадки. Ночью и утром будет туман. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха составит ночью 1-6° тепла, днем - 14-19° тепла, в горах ночью - 0-5° мороза, днем - 3-8° тепла.

Медико-метеорологический прогноз:

21 февраля на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.