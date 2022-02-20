В Азербайджане будет сильный ветер

Министерство экологии и природных ресурсов (МЭПР) предупредило о предстоящем усилении ветра.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе министерства, днем 21 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается временами усиление юго-западного ветра до 15-20 м/с.

В отдельных районах Азербайджана с полудня 21 февраля до утра 22 февраля ожидается усиление западного ветра временами до 18-23 м/с.