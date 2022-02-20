Предупреждение водителям

- на некоторых дорогах в Азербайджане...

Министерство экологии и природных ресурсов (МЭПР) обнародовало информацию о ситуации на автодорогах.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, ночью и утром 21 февраля на некоторых участках автомагистралей Баку-Губа, Губа-Хачмаз, Губа-Гусар, Баку-Шамахы-Евлах, Баку-Алят-Газах, Шеки-Гах-Загатала, Ханкенди-Ходжавенд, Гянджа-Кяльбаржар-Лачин, Шуша-Физули, Халдан-Мингячевир, Барда-Истису, Гянджа-Дашкесан, Евлах-Ходжалы-Лачин, Агдам-Физули-Горадиз, Шамкир-Гядабей, Гейчай-Уджар, Гаджигабул-Ширван, Ширван-Нохудлу-Сальян, Агсу-Кюрдамир-Бахрамтепе, Бахрамтепе-Билясувар, Уджар-Зардаб-Агджабеди, Масаллы-Ярдымлы, Лянкяран-Лерик из-за тумана видимость будет ограничена до 200-700 м.