В Азербайджане жестоко избили и отрезали ухо мужчине - ВИДЕО
В селе Физули Самухского района несколько человек нанесли тяжелые увечья 25-летнему мужчине.
Как передает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, согласно информации, несколько человек отвели жителя села Колайыр М.Алиева на территорию вышеуказанного села. Там его жестоко избили и отрезали большую часть его уха.
Он получил тяжелые удары в область головы и лица.
Благодаря неотложным оперативно-разыскным мерам, осуществленным сотрудниками Самухского РОП, была установлена личность людей, избивших М.Алиева.
Установлено, что жители села Физули Рахиб Байрамлы, Нариман Гелендерли, Хасрат Гемберли и Руфат Алиев нанесли увечья мужчине из-за того, что последний сломал кран расположенного здесь "Родника шехидов".
Подозреваемые лица задержаны и переданы следствию.
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