В Азербайджане жестоко избили и отрезали ухо мужчине

В селе Физули Самухского района несколько человек нанесли тяжелые увечья 25-летнему мужчине.

Как передает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, согласно информации, несколько человек отвели жителя села Колайыр М.Алиева на территорию вышеуказанного села. Там его жестоко избили и отрезали большую часть его уха.

Он получил тяжелые удары в область головы и лица.

Благодаря неотложным оперативно-разыскным мерам, осуществленным сотрудниками Самухского РОП, была установлена личность людей, избивших М.Алиева.

Установлено, что жители села Физули Рахиб Байрамлы, Нариман Гелендерли, Хасрат Гемберли и Руфат Алиев нанесли увечья мужчине из-за того, что последний сломал кран расположенного здесь "Родника шехидов".

Подозреваемые лица задержаны и переданы следствию.