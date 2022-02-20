https://news.day.az/society/1437462.html Оперштаб обнародовал число зараженных коронавирусом в Азербайджане - ФОТО
Оперштаб обнародовал число зараженных коронавирусом в Азербайджане - ФОТО
В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 2 685 новых случаев инфицирования коронавирусом, 6 558 человек вылечились.
Об этом 20 февраля сообщает Оперативный штаб при Кабинете министров, передает Day.Az.
За истекшие сутки от COVID-19 скончались 24 пациента.
До сегодняшнего дня коронавирусом в Азербайджане заразились 774 394 человека, 9 235 - скончались, 734 386 - вылечились, 30 773 - продолжают лечение.
В стране проведено 6 485 357 тестов на COVID-19 (за последние 24 часа - 11 629).
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