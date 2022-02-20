Сколько человек прошли вакцинацию в Азербайджане?

В Азербайджане за минувшие сутки от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) были вакцинированы 30 796 человек, передает Day.Az.

При этом 2 196 из них получили первую дозу препарата, 1 389 - вторую, 25 233 - третью и большее количество доз, 1 978 - "бустерную" после позитивного результата.

Об этом 20 февраля сообщил Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодняшний день были введены 12 787 590 доз вакцины от COVID-19.

При этом 5 285 327 человек получила первую дозу препарата, 4 774 963 - вторую, 2 533 318 - третью и большее количество доз, 193 982 - "бустерную" после позитивного результата.