https://news.day.az/society/1437470.html Полиция провела рейд против нарушающих правила водителей - ФОТО
Полиция провела рейд против нарушающих правила водителей - ФОТО
Сотрудники отдела Государственной дорожной полиции Гахского района продолжают мероприятия, связанные с обеспечением соблюдения правил парковки и стоянки на улицах и проспектах города.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, были проведены просветительские беседы с водителями транспортных средств, нарушающих правила парковки и стоянки на различных улицах и проспектах, а также на автобусных остановках и пешеходных тротуарах.
В отношении владельцев автомобилей, нарушивших правила, несмотря на предупреждения, были составлены протоколы в административном порядке.
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