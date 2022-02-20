https://news.day.az/society/1437471.html В Баку убиты женщина и двое ее детей - ФОТО
В Баку убиты женщина и двое ее детей - ФОТО
20 февраля около 14:00 в районную прокуратуру поступила информация о том, что Гюльнар Гараханова (1983 г.р.) и двое ее малолетних детей скончались от полученных колото-резаных ранений на съемной квартире в Низаминском районе Баку.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Генпрокуратуры, сотрудники прокуратуры и полиции с участием судебно-медицинского эксперта немедленно осмотрели место происшествия и тела.
По факту в прокуратуре Низаминского района возбуждено уголовное дело по статье УК 120.2.7 (убийство двух и более лиц).
Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.
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