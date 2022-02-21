https://news.day.az/society/1437536.html На Каспии произошло землетрясение
На Каспии произошло землетрясение
В Каспийском море произошло землетрясение.
Как сообщили Day.Az в Республиканском центре Сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), подземные толчки были зафиксированы в 05:10 по местному времени 21 февраля.
Магнитуда землетрясения составила 3,1.
Очаг подземных толчков залегал на глубине 60 километров.
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