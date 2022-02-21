В Азербайджане горит заповедник

Несмотря на то, что пожар, возникший ночью на высокогорной территории государственного природного заповедника Илису с высоким и сложным рельефом, был потушен сотрудниками Министерства экологии и природных ресурсов и МЧС, утром в результате ветра на некоторых участках произошло повторное возгорание.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил начальник службы охраны биоразнообразия Фируддин Алиев.

Он отметил, что в настоящее время сотрудниками Государственного Природного Заповедника Илису и сельскими жителями ведутся работы по полному тушению возгорания в горной местности со сложным рельефом.