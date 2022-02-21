https://news.day.az/society/1437540.html В Азербайджане горит заповедник
В Азербайджане горит заповедник
Несмотря на то, что пожар, возникший ночью на высокогорной территории государственного природного заповедника Илису с высоким и сложным рельефом, был потушен сотрудниками Министерства экологии и природных ресурсов и МЧС, утром в результате ветра на некоторых участках произошло повторное возгорание.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил начальник службы охраны биоразнообразия Фируддин Алиев.
Он отметил, что в настоящее время сотрудниками Государственного Природного Заповедника Илису и сельскими жителями ведутся работы по полному тушению возгорания в горной местности со сложным рельефом.
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