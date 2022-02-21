В общественных местах обнаружены 24 больных коронавирусом

19-20 февраля сотрудники полиции на территории республики в общественных местах выявили и задержали 24 активных больных коронавирусом.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел, сотрудники полиции провели разъяснительную беседу с этими лицами, покинувшими места проживания, несмотря на то, что им назначено лечение в домашних условиях, вернули их в места проживания с соблюдением медицинских процедур. Об этом были проинформированы соответствующие органы здравоохранения.

В отношении 4 лиц, покинувших место проживания, несмотря на то, что им назначено лечение в домашних условиях, возбуждено уголовное дело по статье 139.1.1 (нарушение противоэпидемиологического и карантинного режимов) Уголовного Кодекса.