Сколько граждан Азербайджана проживает в Украине?

Точное число граждан Азербайджана, проживающих в Украине, неизвестно. В городе Днепре, например, проживает около 30 000, а в Днепропетровской области - около 70 000 наших соотечественников.

Как передает Day.Az, об этом modern.az сообщили в посольстве Азербайджана в Киеве.

"В Украине живут десятки, а то и сотни тысяч азербайджанцев. Ежедневно в посольство обращаются около 40 - 50 граждан. В прошлом месяце было зарегистрировано 500 - 550, а в этом - 300 обращений.

В основном граждане обращаются в посольство за получением новых паспортов, выдачей свидетельств для возвращения в Азербайджан в связи с истечением срока действия или утерей паспорта, а также различных справок.

Кроме того, некоторые граждане обращаются по вопросам защиты их прав и интересов. Им была оказана необходимая юридическая помощь в рамках полномочий посольства", - добавили в диппредставительстве.