https://news.day.az/society/1437651.html Задержан начальник отдела минобороны Азербайджана
Задержан начальник отдела минобороны Азербайджана
Задержан начальник отдела снабжения и закупок минобороны Азербайджана полковник Меликмамед Орудж оглу Гурбанов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Он обвиняется в нанесении материального ущерба государству на сумму 3,5 миллиона манатов.
В связи с этим в Военной прокуратуре Азербайджана возбуждено уголовное дело, Гурбанов привлечен к ответственности.
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