В Баку найдена боевая граната

В Баку нашли боевую гранату.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

На горячую линию "112" МЧС поступила информация об обнаружении боеприпасов на улице Сабита Оруджева в Хатаинском районе города Баку.

В связи с этим на место происшествия незамедлительно была привлечена оперативная группа по разминированию Службы спасения особого риска МЧС.

В первую очередь было обеспечено безопасное дистанцирование находящихся на территории людей и временно ограничен доступ посторонних лиц на место опасной находки.

Затем было установлено, что обнаруженный боеприпас представляет собой ручную гранату F-1, пригодную для боевого применения. Она была изъята и вывезена с территории для утилизации.

В ходе дополнительного осмотра места происшествия и прилегающей к нему территории никаких других опасных или подозрительных предметов обнаружено не было.