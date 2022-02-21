Подозреваемый в убийстве женщины и двух ее детей - бывший директор школы

Установлено, что Ахад Алиев, подозреваемый в убийстве женщины и двух ее малолетних детей в Баку, ранее работал директором средней школы в селе Новрузлу Саатлинского района.

Об этом сообщили в отделе образования Саатлинского района в ответ на запрос Trend, передает Day.Az.

"Подозреваемый был в 2015 году освобожден от должности директора школы и впоследствии проживал в Сабирабадском районе", - говорится в сообщении.

Отметим, что накануне в Баку было совершено убийство Гюльнар Гарахановой (1983 года рождения) и ее детей - Ламии Гараханлы (2008 года рождения) и Атахана Гараханлы (2011 года рождения). Подозреваемый в убийстве Ахад Алиев (1981 года рождения) был задержан полицией в результате оперативно-розыскных мероприятий.