В Киеве установлены баннеры «Справедливость для Ходжалы!»

По инициативе Рады азербайджанцев Украины на центральных улицах Киева установлены баннеры, повествующие о Ходжалинском геноциде.

Как сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой, акция организована в рамках международной кампании "Справедливость для Ходжалы!", которая проводится с 2008 года по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, главного координатора по межкультурному диалогу Форума молодежи Организации Исламской конференции Лейлы Алиевой.

Целью установки баннеров является донесение до украинской общественности и иностранных граждан правды о Ходжалинском геноциде.