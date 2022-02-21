https://news.day.az/society/1437683.html В Киеве установлены баннеры «Справедливость для Ходжалы!» - ФОТО
В Киеве установлены баннеры «Справедливость для Ходжалы!» - ФОТО
По инициативе Рады азербайджанцев Украины на центральных улицах Киева установлены баннеры, повествующие о Ходжалинском геноциде.
Как сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой, акция организована в рамках международной кампании "Справедливость для Ходжалы!", которая проводится с 2008 года по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, главного координатора по межкультурному диалогу Форума молодежи Организации Исламской конференции Лейлы Алиевой.
Целью установки баннеров является донесение до украинской общественности и иностранных граждан правды о Ходжалинском геноциде.
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