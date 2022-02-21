В продолжение реформ, реализуемых в Государственном морском и портовом агентстве в подчинении Министерства цифрового развития и транспорта, упрощается процесс выдачи сертификата (диплома) лицам, окончившим подготовку по специальностям рядового состава (вахтенный матрос, вахтенный моторист, судовой электрик, судовой повар, машинист судового крана).

Так, лица, получившие сертификат соответствия от Государственного морского и портового агентства в соответствии с требованиями Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты, успешно сдавшие выпускные экзамены, организованные в учебно-образовательном учреждении, осуществляющем подготовку рядового состава, освобождаются от сдачи экзамена на получение сертификата (диплома) в Агентстве.

Курсантам сертификаты (дипломы) по матросским должностям будут выдаваться на основании соответствующих документов об окончании курсов подготовки в учебно-образовательных центрах в соответствии с требованиями правил II/4, III/4, III/7 Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты Международной морской организации и на основании национального законодательства.

Отметим, что до этой реформы лица, окончившие подготовку по специальностям рядового состава, для получения сертификата (диплома) впервые должны были участвовать в тестовых экзаменах, организованных в Государственном морском и портовом агентстве.

Следует отметить, что в рамках реформ члены командного состава ранее были освобождены от экзаменов, проводимых Агентством после прохождения курсов повышения квалификации на замену сертификатов (дипломов) с истекшим сроком действия на ту же должность.

Кроме этого, для усовершенствования экзаменационного процесса и вопросов принято решение о создании в Государственном морском и портовом агентстве экспертной комиссии. Общественность будет проинформирована об этом в ближайшее время.