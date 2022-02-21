Сколько в Азербайджане новых зараженных коронавирусом?

В Азербайджане за последние сутки выявлены 1 038 случаев заражения коронавирусом, 3 324 человека вылечились, 26 - скончались, передает в понедельник Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 775 432 случая заражения коронавирусной инфекцией, 737 710 человек вылечились, 9 261 - скончался, число активных больных составляет 28 461.

За последние сутки в стране проведены 5 683 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 6 491 040.