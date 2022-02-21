Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 88 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 12, вторую дозу получил 71 человек, "бустерную" дозу получили 5 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 12 787 678, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 285 339, вторую дозу получили 4 775 034 человека, "бустерную" дозу получили 2 533 323 человека, привились "бустерной" дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус 193 982 человека.