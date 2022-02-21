На Абшероне вокруг грязевых вулканов установлены пять сейсмостанций - ФОТО
На Абшеронском полуострове вокруг грязевых вулканов установлены пять станций.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в информационном отделе центра.
Продолжается процесс установки новых сейсмических станций, доставленных в Азербайджан в рамках международного грантового проекта. Планируется установка на территории грязевых вулканов 12 из них. Республиканским центром сейсмологической службы при НАНА вокруг грязевых вулканов установлено пять станций.
Было сообщено, что в настоящее время продолжается процесс установки сейсмических станций вокруг других вулканов. Планируется завершение в ближайшее время этого процесса.
Отметим, что три из десяти станций, установка которых планируется в регионах в рамках грантового проекта, установлены и переданы в эксплуатацию в Товузском (Гаджилар), Дашкесанском (Хошбулаг) и Исмаиллинском (Земава) районах. Продолжается процесс установки остальных станций.
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