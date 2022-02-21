На Абшероне вокруг грязевых вулканов установлены пять сейсмостанций

На Абшеронском полуострове вокруг грязевых вулканов установлены пять станций.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в информационном отделе центра.

Продолжается процесс установки новых сейсмических станций, доставленных в Азербайджан в рамках международного грантового проекта. Планируется установка на территории грязевых вулканов 12 из них. Республиканским центром сейсмологической службы при НАНА вокруг грязевых вулканов установлено пять станций.

Было сообщено, что в настоящее время продолжается процесс установки сейсмических станций вокруг других вулканов. Планируется завершение в ближайшее время этого процесса.

Отметим, что три из десяти станций, установка которых планируется в регионах в рамках грантового проекта, установлены и переданы в эксплуатацию в Товузском (Гаджилар), Дашкесанском (Хошбулаг) и Исмаиллинском (Земава) районах. Продолжается процесс установки остальных станций.