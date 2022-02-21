https://news.day.az/society/1437786.html Новое назначение в Дорожной полиции Азербайджана
Новое назначение в Дорожной полиции Азербайджана
Начальник отдела по связям с общественностью Главного управления Государственной дорожной полиции МВД Азербайджана полковник-лейтенант полиции Намидан Пириев назначен на новую должность.
Об этом сообщил Trend в понедельник сам Пириев, передает Day.Az.
Приказом министра внутренних дел генерал-полковника Вилаята Эйвазова Намидан Пириев освобожден от занимаемой должности и назначен замначальника Главного управления Государственной дорожной полиции.
Назначения на должность начальника отдела по связям с общественностью пока нет.
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