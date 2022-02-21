https://news.day.az/society/1437810.html В Азербайджане подготовят предложения в связи с резервами стратегических продуктов
В Азербайджане подготовят предложения в связи с резервами стратегических продуктов
В Азербайджане будут подготовлены предложения в связи с резервами стратегических продуктов.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, это нашло отражение в подписанном сегодня распоряжении премьер-министра Али Асадова о неотложных мерах по усилению антиинфляционных мер в Азербайджане.
Согласно документу, Агентство государственных резервов совместно с министерством сельского хозяйства и министерством экономики должно представить в Кабмин предложения в связи с резервами стратегических продуктов с учетом ситуации на мировом продовольственном рынке.
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