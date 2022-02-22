В Баку неизвестный ранил мужчину из огнестрельного оружия

Стрельба произошла в Сураханском районе Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зафиксирован на территории поселка Говсан.

Неизвестный ранил из огнестрельного оружия Джавадова Илькина Мираслан оглу 1987 года рождения. Он был госпитализирован с пулевыми ранениями в левую ногу и грудь. В настоящее время И.Джавадов проходит хирургическую операцию.