Пожар в Агдаше

В Агдашском районе вспыхнул пожар.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Так, в селе Ашаги Ляки сгорели 154 м² горючих конструкций дома общей площадью 234 м². В ходе расследования пожарными было обнаружено и передано по назначению обгоревшее тело Гашимовой Басды Эйбур гызы 1935 года рождения.

Остальная часть дома защищена от огня. Пожар потушен.

Происшествие расследуется соответствующими ведомствами.