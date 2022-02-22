https://news.day.az/society/1437872.html Пожар в Агдаше - есть погибший
Пожар в Агдаше - есть погибший
В Агдашском районе вспыхнул пожар.
Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МЧС.
Так, в селе Ашаги Ляки сгорели 154 м² горючих конструкций дома общей площадью 234 м². В ходе расследования пожарными было обнаружено и передано по назначению обгоревшее тело Гашимовой Басды Эйбур гызы 1935 года рождения.
Остальная часть дома защищена от огня. Пожар потушен.
Происшествие расследуется соответствующими ведомствами.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре