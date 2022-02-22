Еще одна школа Баку возобновила очные занятия

В бакинской общеобразовательной школе №82 восстановлены очные занятия.

Как сообщили Day.Az в Управлении образования города Баку, срок карантина педагогически-студенческого контингента школы, определенный на основании заключения Центра гигиены и эпидемиологии, истек.

Следует отметить, что в образовательных учреждениях неукоснительно соблюдаются требования, вытекающие из санитарно-эпидемиологической обстановки, для более надежной защиты обучающихся и педагогического состава школы от коронавирусной инфекции.