https://news.day.az/society/1437880.html Еще одна школа Баку возобновила очные занятия
Еще одна школа Баку возобновила очные занятия
В бакинской общеобразовательной школе №82 восстановлены очные занятия.
Как сообщили Day.Az в Управлении образования города Баку, срок карантина педагогически-студенческого контингента школы, определенный на основании заключения Центра гигиены и эпидемиологии, истек.
Следует отметить, что в образовательных учреждениях неукоснительно соблюдаются требования, вытекающие из санитарно-эпидемиологической обстановки, для более надежной защиты обучающихся и педагогического состава школы от коронавирусной инфекции.
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