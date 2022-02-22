В учебных заведениях пройдут спецзанятия, посвященные Ходжалы

25 и 26 февраля в учебных заведениях пройдут специальные занятия, посвященные Ходжалы.

Как передает Day.Az, это нашло отражение в плане мероприятий Министерства образования в связи с 30-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

В общеобразовательных учебных заведениях с учетом карантинного режима планируется проведение литературно-художественных композиций, выставка творческих работ учащихся, демонстрация художественных и документальных фильмов, посвященных Ходжалинскому геноциду.

Кроме того, в Бакинском государственном университете, университете ADA и Азербайджанском государственном экономическом университете планируется организация международных мероприятий, посвященных годовщине Ходжалинского геноцида.