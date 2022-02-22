Наркоторговцы открыли огонь по азербайджанским пограничникам

Наркоконтрабандисты открыли огонь по пограничникам, есть пострадавшие.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы Азербайджана (ГПС).

21 февраля около 01:05 на служебной территории отделения береговой охраны "Кялядяхня" Южного регионального управления береговой охраны ГПС на расстоянии около 40 метров от берега к территории подъехал автомобиль марки Mitsubishi Pajero с государственным номерным знаком "2-RS-10-565", в котором находились 2 человека. Один из находившихся в автомобиле людей привлек внимание пограничного наряда тем, что выйдя из автомобиля, забрал мешок, спрятанный в кустах.

Подозреваемые, не подчинившиеся приказу пограничного наряда остановиться, были задержаны при попытке забрать мешок с территории и уехать с места происшествия на автомобиле.

Было установлено, что это жители Астаринского района - Агаев Гурбан Фархад оглы, 1978 года рождения, и Агаева Гюльшан Вагиф гызы, ранее судимые за употребление наркотических средств. Оказав вооруженное сопротивление, Агаев несколько раз выстрелил из травматического пистолета марки "BLOW-TR-14", нанеся ранения двум членам пограничного наряда. Наряд, несущий службу на территории, открыл предупредительный огонь в воздух, были немедленно приняты неотложные меры. Проявив мужество и высокий профессионализм, военнослужащие задержали преступника.

При осмотре изъятого с места происшествия мешка были обнаружены 16 кг 965 г наркотических средств (4 кг 085 г марихуаны, 9 кг 920 г опиума, 2 кг 090 г метамфетамина и 870 г героина).

Сотрудники Астаринского районного отдела полиции провели обыск гаража, принадлежащего Г.Агаеву, и обнаружили один мешок с 1 кг 100 г марихуаны.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.