https://news.day.az/society/1438013.html Трагедия в бакинском метро - есть погибший
Трагедия в бакинском метро - есть погибший
В бакинском метро произошел несчастный случай.
Как передает Day.Az со ссылкой на lent.az, сотрудник ЗАО "Бакметрополитен" - 63-летний электрик Меликали Алиев упал во время работы и получил травму головы. Инцидент произошел на станции метро "Иншаатчылар", пишет .
Пострадавший был госпитализирован, однако спасти его не удалось.
По данному факту проводится расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре