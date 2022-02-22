Трагедия в бакинском метро

В бакинском метро произошел несчастный случай.

Как передает Day.Az со ссылкой на lent.az, сотрудник ЗАО "Бакметрополитен" - 63-летний электрик Меликали Алиев упал во время работы и получил травму головы. Инцидент произошел на станции метро "Иншаатчылар", пишет .

Пострадавший был госпитализирован, однако спасти его не удалось.

По данному факту проводится расследование.