https://news.day.az/society/1438054.html Потасовка между полицией и протестующими в Ереване - из-за азербайджанских депутатов - ВИДЕО
Потасовка между полицией и протестующими в Ереване - из-за азербайджанских депутатов - ВИДЕО
На фоне продолжающейся акции протеста против визита азербайджанских депутатов в Армению на центральных улицах Еревана вспыхнула потасовка между протестующими и полицией.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, сотрудники правоохранительных органов призвали протестующих не совершать провокаций.
Напомним, в столице Армении началось заседание комитета Парламентской Ассамблеи "Евронест". Для участия в заседании в Ереван прибыли два азербайджанских депутата - члены азербайджанской делегации в ПА "Евронест" Таир Миркишили и Солтан Мамедов.
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