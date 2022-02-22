Потасовка между полицией и протестующими в Ереване

На фоне продолжающейся акции протеста против визита азербайджанских депутатов в Армению на центральных улицах Еревана вспыхнула потасовка между протестующими и полицией.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, сотрудники правоохранительных органов призвали протестующих не совершать провокаций.

Напомним, в столице Армении началось заседание комитета Парламентской Ассамблеи "Евронест". Для участия в заседании в Ереван прибыли два азербайджанских депутата - члены азербайджанской делегации в ПА "Евронест" Таир Миркишили и Солтан Мамедов.