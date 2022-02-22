Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 40 398 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 2958, вторую дозу получили 1973 человека, третью и более дозы получили 33 311 человек, число получивших "бустерную" дозу после положительного результата составило 2156 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 12 828 076, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 288 297, вторую дозу получили 4 777 007 человек, "бустерную" дозу получили 2 533 323 человека, привились "бустерной" дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус 193 982 человека, третью и более дозы получили 2 566 634 человека, число получивших "бустерную" дозу после положительного результата составило 196 138 человек.