Тушение пожара в лесу в Гахе продолжается

Государственная служба пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) продолжает принимать меры по тушению пожара в горно-лесистой местности вблизи села Гум Гахского района.

Как сообщили Day.Az в МЧС, несмотря на то, что горная местность со сложным рельефом и ветреная погода усложняют процесс тушения огня, усилиями пожарных удалось локализовать огонь. Неотложные меры по полному тушению пожара продолжаются.

Отметим, тушение пожара осуществляется в основном вручную, в борьбе с огнем участвуют силы и средства Государственной службы пожарной охраны МЧС, сотрудники Центра лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов и группа местных жителей.