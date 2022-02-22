В Азербайджане задержан лжепрокурор

Продолжаются целенаправленные мероприятия, осуществляемые органами прокуратуры, направленные на выявление и привлечение к ответственности лиц, нарушающих права граждан путем присвоения полномочий должностного лица.

Как сообщили Day.Az в Генеральной прокуратуре, в результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных на основании поступившей информации о незаконных действиях Супхана Тагиева, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Было установлено, что Супхан Тагиев отправился в Сумгайытское городское управление образования и, представившись сотрудником прокуратуры по имени "Анар", потребовал предоставить информацию о кандидатах, являющихся учителями, являющимися кандидатами якобы во вновь создаваемые подразделения пресс-службы Генеральной прокуратуры. Пообещав обеспечить работой, 2 февраля 2021 года он получил от одного из граждан 2 тысячи 500 манатов.

В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление обстоятельств, имеющих значение по уголовному делу, а также причастность других лиц к совершению преступления.